NTTドコモは、9月から開始する「dポイント」および「d払い」のキャンペーンを発表した。 コスモ石油でdポイント100万円分山分けキャンペーン 9月1日～30日までの期間中、dポイントカードを提示してはじめて給油すると、抽選でdポイント（期間・用途限定）100万ポイントが山分け進呈される。 進呈上限は200ポイント。参加には期間中のエントリーが必要。 ENEOSの「モバイルEneKe