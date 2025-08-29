ＴＫＯの木下隆行が２８日、Ｘを更新。松竹芸能時代の後輩芸人・みなみかわが木下についてラジオ番組で語った記事を添付し「また嘘ついて仕事してるんか」と噛みついた。木下は、みなみかわが南海キャンディーズ・山里亮太のラジオに出演したときのネット記事を添付。そこには松竹時代の先輩だった木下がペットボトル騒動のみそぎとして、四国のお遍路を回ったが、みなみかわが「電動自転車で行ってますよ」などと話したことが