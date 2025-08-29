直木賞を受賞した『恋紅』をはじめとする、幻想的な作品でファンの熱烈な支持を集める小説家、皆川博子さん。95歳の今もなお執筆が楽しいと語る、そのエネルギーの源とは。（構成：野本由起撮影：木村直軌）【写真】1998年、南米取材中の一枚* * * * * * *満州事変の頃に生まれて40代でデビューし、気づけば50年以上経ちました。エネルギッシュなタイプではなく、95歳になった今も小説を書いているのが自分でも不思議です。体が