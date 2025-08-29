直木賞を受賞した『恋紅』をはじめとする、幻想的な作品でファンの熱烈な支持を集める小説家、皆川博子さん。95歳の今もなお執筆が楽しいと語る、そのエネルギーの源とは。（構成：野本由起撮影：木村直軌）【写真】担当編集者が送ってくれた写真資料* * * * * * *＜前編よりつづく＞何を言われたって書くわよ専業主婦が作家になったわけですから、デビューしたばかりの頃は周りからもいろいろと言われます。親戚やご近所の方か