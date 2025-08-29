２９日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念活動のプレスセンターが開いた２回目の記者発表会。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月29日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは29日午前、2回目の記者発表会を開いた。外交部の馬朝旭（ば・ちょうきょく）副部長が平和的発展の堅持と人類運命共同体構築の推進に関する状況を説明し、記者の質問に答えた。２