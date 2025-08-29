お笑いコンビ・錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）が、9月6日18時56分放送のドラえもん誕生日スペシャル 『天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜』（テレビ朝日系）にゲスト出演することが発表された。【写真】『ドラえもん』初出演の錦鯉、真剣表情がシブいアフレコ風景今年の誕生日スペシャル『天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜』は、映画の主人公となってさまざまな冒険を体験できるひみつ道具“映画缶”をめぐる