ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ÇÇò¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ð¤·¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ×Ç½ÌÚÉ´¹á(¤¯¤Î¤­¡¦¤â¤â¤«¡¢33)¤¬¡¢?°µ´¬¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö³¤¡ß¶õ¡ß±À=²Æ8·î¤â¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡ª³¤Ç¼¤á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ò»¶Êâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È¾¤½¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢ºÙ¤¯Çò¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬