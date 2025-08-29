俳優の佐藤健が28日にインスタグラムを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから反響が集まった。【別カット】佐藤健、クールな横顔やリラックスした表情も披露（15枚）佐藤が「レコーディング打ち上げ」と披露したのは複数のオフショット。投稿には、凛々しい表情でカメラを見つめる様子やクールな横顔を記録したモノクロ写真や、リラックスした打ち上げの雰囲気を収めたカラー写真が収められている。佐藤は現在、主