½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬29Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¡õ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤â¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë8·î29Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÉÍÊÕ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥­¥ã¥Ã¥×¡õ¥«¥Ã¥È¥½¡¼»Ñ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î²£´é¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë