劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、9月15日にIMAX（R）上映でワールドプレミアを開催することが決定。さらに、9月16日発売の映画誌「SCREENα」では、MAPPA描き下ろしによるデンジ＆レゼのダブル表紙と40ページの大特集が決定し、そのビジュアルも解禁された。【写真】MAPPA描き下ろし！ SCREEN9月号増刊「SCREENα」W表紙ビジュアル原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中