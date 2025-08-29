1９この夏、一本の青春映画『この夏の星を見る』が静かな盛り上がりを見せている。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏からロックバンドBase Ball Bearの小出祐介氏まで、感度の高いクリエイターからの反応も熱い。監督の山元 環はこれが商業長編デビュー作となる新人ながら、ネクストブレイクの若いキャスト陣の輝きとともに、反響は壮大な星空のように広がり続けている。そんな同作に共鳴した一人が、11月に4年ぶりの新作となる