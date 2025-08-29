俳優の桐谷美玲（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。秋を盛り込んだコーデを披露した。【写真】“秋感”を取り入れた桐谷美玲のコーデ桐谷は投稿で「あっつい毎日だけど小物だけは少しずつ秋色に」とコメント。シックな色のキャップやバッグ、スニーカーを合わせて、早々に秋を意識した全身ショットを公開した。この投稿に「きゃわいー美玲ちゃん」「おーかっこいい」「ほっこり」「似合ってますね」「マイメロつけて