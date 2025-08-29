Snow Manの佐久間大介が、8月28日（木）に自身のInstagramを更新。韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演した際に受け取ったというENHYPENとILLITからの差し入れを公開した。【写真】佐久間大介、ENHYPEN＆ILLITからの差し入れに笑顔■『それスノ』で共演この日Snow Manは『M COUNTDOWN』で、8月25日（月）にリリースしたデジタルシングル「カリスマックス」を披露。黒のセットアップにメンバーカラーのインナーを