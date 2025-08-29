ディズニー作品の個性豊かな悪役「ディズニーヴィランズ」のキャラクターがデザインされたアイテムが必ず当たる「Happyくじ ／ ディズニーハロウィーン2025」が9月19日（金）から、全国のイオン、イオンスタイル、ミニストップなど約700店舗のテレビゲーム売場で発売される。【写真】「トートバッグ」もかわいい！「Happyくじ ／ ディズニーハロウィーン2025」ラインナップ一覧■S賞とA賞に注目！今回発売される「Happyくじ