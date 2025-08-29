オイシックス新潟アルビレックスＢＣは２９日、三上朋也投手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。ＪＸ―ＥＮＥＯＳから１３年ドラフト４位でＤｅＮＡに入団し、２２年までプレー。２３年は巨人と育成契約を結び、同年５月に支配下登録され、２２試合に登板も戦力外となった。その後、オイシックスから「協力してチームをつくってもらえないか」とオファーを受けて入団。戦力としてはもちろん、若手への経験の還元、