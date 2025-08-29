元ＨＫＴ４８の朝長美桜が２９日までに自身のＳＮＳを更新。私服ショットを公開した。インスタグラムに「お気に入りワンピ」と書き出し、軽やかで上品なオフショルダーのロングワンピース姿を披露した。「最近は、もう秋気分でブラウンのアイテムに惹かれます早く涼しくなりますように」とつづり、秋が来るのを心待ちにしている様子を見せた。この投稿には「かわいい」「本当に可愛い」「可愛すぎます」「大人っぽくなり