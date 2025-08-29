鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地８月28日、UEFAカンファレンスリーグのプレーオフの第２戦で、ノルウェーのフレドリクスタと対戦。スコアレスドローに終わったものの、２戦合計１−０として本戦出場を決めた。この一戦で、10日に行なわれたリバプールとのコミュニティー・シールドで負傷交代して以降、プレミアリーグの開幕２試合とカンファレンスリーグのプレーオフの第１戦を欠場していた鎌田が怪我から復帰を果