女優・榮倉奈々がリゾート姿を披露した。２９日までにインスタグラムを更新し、植物や水の近くでくつろぐオフショットを掲載。ノースリーブやＴシャツ、ハーフパンツなどラフな姿だが、フォロワーは「足がキレイ！！長い！！」「パーフェクト」「もうスタイルがね、同じ人間と思えないのよ」「顔もスタイルも完璧」「足長素敵です」「骨格からして美人」「小さな子どもがいるとは思い難い」「スタイルの良さ半端ない」「神スタ