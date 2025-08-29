世界女子ゴルフ史上ただ一人、５大メジャーを制したカリー・ウェブ（５０）＝オーストラリア＝が２９日、日本のシニア選手が対象のレジェンズツアーで唯一の公式競技「ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」（９月３〜６日、神奈川・東名厚木ＣＣ、賞金総額３０００万円）に向けて、東京・千代田区丸の内の明治安田本社ビルで抱負などを語った。「まずは楽しんでプレーしたい。具体的な目標を掲げると、私は