出資者への分配金支払いが遅延している、不動産投資「みんなで大家さん」シリーズの一部商品で、８月分の分配金も支払われていないことが分かりました。大阪の不動産会社「都市綜研インベストファンド」は、想定年利７％の不動産投資商品「みんなで大家さん」シリーズを運営し、２０００億円以上の出資金を集めています。７月末、成田空港近くで行われている都市開発プロジェクト「ゲートウェイ成田」の出資者に対し、「分配