長崎市は高校を運営する学校法人と、災害時に体育館などを避難所として利用できる協定を結びました。 長崎市と協定を結んだのは「瓊浦高校」を運営する学校法人瓊浦学園です。 締結により、台風や地震などが発生した際に高校の体育館と多目的室を避難所として利用でき、1000人以上収容できるということです。 （瓊浦高校 渡川正人校長） 「本校は高台にある。(地域の)近くに避難所があるのは、役に立てるのではない