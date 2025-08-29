岩隈真子（吉田美月喜）（C）2026「万事快調」製作委員会 俳優の吉田美月喜が、南沙良・出口夏希W主演映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』に、禁断の課外活動メンバー岩隈真子役で出演する。8月29日、追加キャストとして吉田美月喜、羽村仁成、金子大地の出演が決定し、公開日が2026年１月16日に決定した。発表当時、若冠21歳の大学生によるユーモラスでオフ・ビートな文体が癖になる新時代の青春小説で、第28