2025年10月25日および26日の2日間、幕張メッセにて2025年の国内公演の集大成となる＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞が開催される。同公演の詳細が発表となった。両日のゲストアクトとしてBAND-MAIDの出演が発表となったほか、スタンディングブロック指定や指定席など各種チケット情報が公開となっている。■＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞10月25日(土)千葉・幕張メッセ 国際展示