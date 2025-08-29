歌手で女優の伊藤蘭（70）が29日、インスタグラムを更新。同日朝にBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚と第1子妊娠を発表していた娘の女優趣里（34）を祝福した。「趣里心からおめでとう母はずっと見守っていましたもちろんこれからもずっとね」とつづり、趣里と2人でステージ上で手をつなぐ写真を投稿した。「#HappilyEverAfter」「#三山凌輝」「#趣里」「#LoveAndHappiness」とハッシュタグも添え、趣里のお相手