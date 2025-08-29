Ashnikkoが、新曲「Sticky Fingers / スティッキー・フィンガーズ」をリリースした。本作は「Itty Bitty / イッティー・ビッティー」「Trinkets / トリンケッツ」に続く、2ndアルバム『Smoochies / スムーチーズ』の先行シングルとなる。「Sticky Fingers」は、遊び心あふれる大胆さと揺るぎない自己肯定感が融合した一曲とのこと。歌詞では、力強くもユーモラスなイメージを描き出し、自分らしく生きることの大切さを強く訴えてい