博多バイパスにヨコからT字で新道接続！福岡市は2025年8月25日、東区で整備を進めていた市道「香椎4800号線」が9月1日（月）14時に開通すると発表しました。【超便利！】これが新たな「博多バイパス直結路」です（地図／写真）県道「福岡東環状線（香椎参道）」香椎宮前から、JR香椎線を高架でまたいで国道3号「博多バイパス」をつなぐ332mの新道が開通。6車線の博多バイパスに、信号交差点を新設する形でT字に接続します。