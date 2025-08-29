8月最後の週末、明日30日(土)から31日(日)は、東海地方では所々で、最高気温40℃が予想されます。9月に入ると、次第に35℃以上の猛暑日は少なくなりますが、気温の高い状態は続きます。暑さとの戦いが長期戦となっています。体調を崩さないよう、無理をせずお過ごしください。今日29日〜明日30日、31日(日)にかけての見通し天気図を見ますと、今日29日、日本海には前線を伴った低気圧があって、東へ進んでいます。日本海や北日本に