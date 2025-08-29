MAN WITH A MISSIONが、8月29日に新曲「Against the Kings and Gods」をリリースした。これまでのバンド活動の中でも初となった事前予告一切なしの突如の新曲発表にファンたちも騒然。楽曲の作詞・作曲はJean-Ken Johnnyが担当。全編英語詞で歌われており、サウンドプロデュースにはBOOM BOOM SATELLITES / THE SPELLBOUNDの中野雅之を迎え、これまでにない荘厳で重厚なサウンドが構築されているという。10月からはロンドンを皮切