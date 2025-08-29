キタニタツヤが、「教育番組」とのコラボ映像「タマといっしょ」公開した。◆キタニタツヤ 動画本動画は、8月29日〜31日の3日間にて実施される「YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation」にて公開されたもの。事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは「教育」であることだけは発表されていたが、詳細は明らかにされていなかった。特別番組「タマといっしょ」は、キタニタツヤとSNSを中心に大きな人気を