2023年以来2年ぶりとなるASKAのディナーショー＜ASKA Dinner Show 2025＞が、東京・大阪・福岡の3都市5公演が開催されることが発表された。＜ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 -Who is ASKA ！?-＞海外公演、追加公演あわせて42公演を終えたばかりのASKAだが、8月29日からはASKA FCイベント2025＜ASKA×Fellows 〜感謝祭〜＞が全国6カ所で10公演開催となる。そのまま10月に＜京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園＞、11月には＜氣志團万