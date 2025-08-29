こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！まもなく8月も終わるということは、夏ディズニーも終わりに近付いていますが、みなさんは夏ディズニー行きましたか？？9/15まで、東京ディズニーリゾートでは”サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort”と題したイベントを開催中です。先週は、私が食べた夏のスペシャルメニューたちを紹介したのですが、今回は東京ディズニーランドで堪能してきた夏の暑さを吹き飛ばしてくれるエン