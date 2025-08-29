きのう28日から続いていた鹿児島県内の3つの火山の連続噴火は、29日あさまでにすべて停止しました。 霧島山の新燃岳は28日午前5時前に噴火し、2か月ぶりに噴煙が5500メートルの高さまで上がりました。 28日夕方から再び連続噴火していましたが、気象台によりますと、29日午前8時30分に連続噴火は停止したとみられるということです。新燃岳では噴火警戒レベル3の入山規制が続いています。 また、トカラ列島の諏訪之瀬島の