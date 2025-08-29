首相官邸で開かれた原子力関係閣僚会議＝29日午前政府は29日、原子力関係閣僚会議を開いた。「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」に基づき財政支援の対象とする自治体を原発の半径10キロ圏から30キロ圏に拡大する方針を決定した。石破茂首相は閣僚らに特措法の対象地域を拡大し、政府と東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発（新潟県）について「全力で対応を」と指示した。新たな方針では、東電福島第1原発