史上初の4連覇を果たし、喜ぶ中京ナイン＝明石トーカロ軟式野球の全国高校選手権最終日は29日、兵庫県の明石トーカロ球場で決勝が行われ、中京（東海・岐阜）があべの翔学（大阪）に3―2で逆転サヨナラ勝ちし、史上初の4連覇を果たした。14度目の優勝で大会最多記録を更新。あべの翔学は初優勝を逃した。