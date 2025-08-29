Amazonで9月4日23時59分まで開催中の「スマイルSALE」にて、iPadやApple Watchなどのアップル製品がセール価格で販売されている。29日11時50分に編集部が確認したところ、13インチのiPad Air(M2/128GB)は通常128,800円のところ26％ OFFの95,700円、Apple Watch Series 10は「46mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド」が通常64,800円のところ7％ OFFの60,300円だった