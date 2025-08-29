セレッソ大阪は29日、DFディオン・クールズがマレーシア代表に選出されたことを発表した。クールズは6月にC大阪へ加入し、ここまでJ1で5試合に出場している。世代別のベルギー代表経験も豊富で、A代表はマレーシアでプレーすることを選択して国際Aマッチ34試合5得点を記録。9月4日にシンガポール代表と、同8日にパレスチナ代表との国際親善試合を予定している。クラブを通じて「代表に選出されることはいつも嬉しいですし、