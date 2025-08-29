8月28日、アルバルク東京はビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（以下「Visa」）と日本航空株式会社（以下「JAL」）の3社間でパートナーシップ契約を締結したことを発表した。 このパートナーシップにより、10月に開業予定の新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」におけるスポーツ観戦に新たな価値が提供される。 TOYOTA ARENA TOKYOは次世代型スポーツアリー