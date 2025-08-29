◇MLB ヤンキース10-4ホワイトソックス(日本時間29日、レート・フィールド)アーロン・ジャッジ選手や多くのMVPプレーヤーが在籍するヤンキースが、連続する10試合でのチーム本塁打数33本がメジャーリーグ記録に並びました。(1977年のレッドソックス、2006年のブレーブス、2019年のドジャース)。直近10試合でホームランが出なかったのはわずか1試合。日本時間20日の試合では3選手が2本ずつ打つなど合計9本のホームランを量産し、レ