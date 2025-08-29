日向坂46の五期生、大野愛実（18）が、9月1日発売のファッション誌「bis」（光文社）に登場することが29日、明らかになった。今年3月にグループに新加入し、初の五期生曲「ジャーマンアイリス」のセンターを務める大野。このほど「bis賞」に選ばれて同誌初登場となり「bisは日向坂46の先輩の金村美玖さんがモデルをされていて、同じ1冊に出られること、選んでいただけたことをとてもうれしく思います」と喜びを語った。ロングイン