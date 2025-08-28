好きな男性ともっと仲良くなりたい…そんなときに大事なのが「会話の内容」。でも、女性にとっては普通の話題でも、男性にとっては「正直ちょっとしんどい」と感じることがあるんです。そこで今回は、男性が“内心うんざり”する「話題」を紹介します。知らない人の悪口や愚痴ストレス発散でつい出ちゃう悪口や愚痴。でも彼にとって“知らない人”の話は共感しづらいもの。むしろ「本当のこと？」「影では自分も同じように言われて