元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅうさんが2025年8月28日にXで、議員報酬の使い道について明かした。「税理士を雇っているのでご安心下さい」へずまさんは27日にXで、はじめて議員報酬が支給されたことを報告。報酬額は「596,000円」で、所得税を差し引いた支給額は「401,200円」だった。また、はじめての議員報酬で両親にネクタイとハンカチをそれぞれプレゼントしたことを明かしている。しかしその後、へずまさんは