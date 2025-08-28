「ケンカの後、たった一言“ごめん”で解決するのに…なぜか彼は絶対に言わない！」そんなモヤモヤを感じたこと、ありませんか？実はこれ、“愛情がないから”ではなく、男性特有の心理メカニズムが関係しているんです。そこで今回は、男性が素直に「ごめん」と言えない心理を、わかりやすく解説します。謝る＝プライド的に負けた気がする多くの男性は、自分のミスを認めることに強い抵抗感があります。頭では「俺が悪い」と理解し