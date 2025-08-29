【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAN WITH A MISSIONが、8月29日に新曲「Against the Kings and Gods」をサプライズで配信リリースした。 ■8月29日は、バンド結成15周年の“焼肉の日” 2025年に結成15周年を迎え、ファン投票によるリクエストセットリストによるアリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』を経て、現在は全国各地の夏フェス会場を沸かせている、MAN