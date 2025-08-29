日本製鉄が冴えない。２９日付の日本経済新聞朝刊が「トヨタ自動車は２０２５年度下期（１０月～２６年３月）に部品メーカーに供給する鋼板価格について、上期（２５年４～９月）に比べて１トンあたり５０００円程度引き下げる方針を固めた」と報じた。業界最大手であるトヨタ自動車と日本製鉄の「チャンピオン交渉」により値下げで妥結したという。日本製鉄に対しては、車部品向けの鋼板価格の低下によ