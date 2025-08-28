男性は好きな女性の部屋に招かれると、大きな期待感を持つもの。でも、その大きな期待を裏切るような出来事があると、反動から急速に恋心を失う可能性もあるでしょう。そこで今回は、男性に聞いた彼女の部屋で「ショックを受けたこと」を紹介します。部屋が全然片付いていない…「とにかく汚かった。フローリングの床に目に見えて埃が溜まっていたのはショックだった…」（22歳・大学生）「ソファは脱いだ服で山積み。しかもベッド