富山市の炭素製品の工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。ただ、火元が高温のため、鎮火まで数日かかる可能性もあるということです。【映像】火事現場の様子火事直後の映像では、工場から黒い煙が空高く上がっています。午前7時過ぎ、「日本カーボン内の敷地で煙が上がり、爆発音がする」などの119番通報が相次ぎました。「バリバリって音がして」（近所の女性）警察などによりますと、「日本カーボン」の工場