ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、9月3日から『芋フェア』を開催し、「インカのめざめ ポテトフライ」「紫芋ぱふぇシェーキ」など新商品5品を、一部店舗を除く198店舗で発売する。販売予定期間は、10月中旬頃まで。なくなり次第終了。〈『芋フェア』商品ラインアップ(各税込)〉◆「インカのめざめ ポテトフライ」390円北海道十勝幕別町産の希少品種「インカのめざめ」を使用したポテトフライ。収穫後、約1年間じっくりと熟成