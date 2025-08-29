【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の平岡海月が、9月2日18時よりワニブックスのWEBマガジン『Newsクランチ！』にて新連載をスタートさせる。 ■甘い香りに惹かれて、漂うように書き綴った心の声を大切にしたエッセイ 新連載のタイトルは『日向坂46平岡海月のあま～い漂流記 お菓子い散文連載』。大のスイーツ好きとして知られる平岡が、知る人ぞ知る数々の名店を訪れ、味覚と、記憶と、小さな