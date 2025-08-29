2025年の漬物市場は、原料難や価格高騰といった課題を抱えつつも、新需要の取り込みが進んでいる。麺類との相性を生かした“具材性”の強化では、紅生姜や高菜漬、山形の「だし」などが市場での存在感を強めた。さらに高付加価値を前面に打ち出す“嗜好性”の提案も広がり、副菜からの脱却を目指す挑戦が加速している。麺類需要との連動が、漬物に新たな役割を与えている。コメ不足や価格高騰を背景にラーメン、うどん、パスタは特