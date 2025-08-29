日清製粉ウェルナはこのほど、25年秋の家庭用新製品44品（常温製品29品、冷凍食品15品）と業務用新製品9品を発表した。家庭用は常温製品が8月20日発売（一部8月1日）、冷凍食品と業務用製品が9月1日発売（一部10月1日）。発売70周年を迎えたブランド「マ・マー」では「パスタのおいしさを、すべての人へ。」を新たなブランドコンセプトとしており、リブランディング第2弾となる今回は生パスタの新製品を常温と冷凍の両カテゴリーで